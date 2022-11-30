США розглядають статус терористів для російської групи Вагнера

Визнання ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів, а також накласти арешт на її активи по всьому світу

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оголошення приватної військової компанії "Вагнера", пов’язаної з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, іноземною терористичною організацією, передає Bloomberg.

Визнання ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів, а також накласти арешт на її активи по всьому світу.

Остаточного рішення про це ще не було ухвалено, підкреслили співрозмовники Bloomberg. Білий дім і Державний департамент США не прокоментували інформацію.

Переслідування Вашингтоном ПВК "Вагнера" покликане стримати діяльність найманців в Україні, а також протидіяти їхньому все більшому впливу в Африці. Угруповання, як і його засновник Євгеній Пригожин, уже перебувають під санкціями США, ЄС і Британії.

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де росія має важливі інтереси, зокрема у Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.