США розкритикували ЄС за фіндопомогу Ірану

У Державному департаменті США розкритикували ЄС за надання Ірану 18 млн євро фінансової допомоги.

Про це заявив спеціальний представник США щодо Ірану Браян Гук, повідомляє Reuters.

За його словами, надання коштів режиму в Ірані надсилає неправильний сигнал.

"Зарубіжна допомога від європейських платників податків закріплює здатність режиму нехтувати потребами свого народу і гальмує змістовні політичні зміни", - заявив Браян Гук.

"Іранський народ стикається з дуже реальним економічним тиском, викликаним корупцією в уряді, неправильним управлінням та інвестиціями в тероризм та іноземні конфлікти", - додав він.

"Сполучені Штати та Європейський Союз мають працювати разом, щоб знайти довгострокові рішення, які справді підтримують іранський народ", - наголосив представник Держдепу.

Нагадаємо, що Європейська комісія ухвалила рішення про надання Ірану 18 мільйонів євро на підтримання сталого економічного та соціального розвитку.