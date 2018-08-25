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США розкритикували ЄС за фіндопомогу Ірану

Надання кошті режиму в Ірані надсилає неправильний сигнал
У Державному департаменті США розкритикували ЄС за надання Ірану 18 млн євро фінансової допомоги.
США розкритикували ЄС за фіндопомогу Ірану Фото: AP

Про це заявив спеціальний представник США щодо Ірану Браян Гук, повідомляє Reuters.

За його словами, надання коштів режиму в Ірані надсилає неправильний сигнал.

"Зарубіжна допомога від європейських платників податків закріплює здатність режиму нехтувати потребами свого народу і гальмує змістовні політичні зміни", - заявив Браян Гук.

"Іранський народ стикається з дуже реальним економічним тиском, викликаним корупцією в уряді, неправильним управлінням та інвестиціями в тероризм та іноземні конфлікти", - додав він.

"Сполучені Штати та Європейський Союз мають працювати разом, щоб знайти довгострокові рішення, які справді підтримують іранський народ", - наголосив представник Держдепу.

Нагадаємо, що Європейська комісія ухвалила рішення про надання Ірану 18 мільйонів євро на підтримання сталого економічного та соціального розвитку.

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25 08 2018 16:56
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