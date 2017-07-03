США розмістять в Південній Кореї протиракетні системи через випробування КНДР балістичних ракет

Дії США можуть посилити конфлікт між Південною Кореєю і Китаєм

Сполучені Штати Америки приступили до розгортання перших елементів протиракетних систем THAAD в Південній Кореї.

Америка розміщує ракети через випробування Північною Кореєю чотирьох балістичних ракет.

Швидше за все, ці дії США посилять конфлікт між Південною Кореєю і Китаєм, який виступає проти розгортання THAAD, повідомляє Reuters.

Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.

Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Зазначимо, що Євросоюз закликав КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити змістовний діалог з міжнародним співтовариством.