США розпочали нову "холодну війну" проти Китаю - американський професор
Таку думку в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News висловив відомий американський економіст, директор Центру сталого розвитку університету Колумбії Джефрі Сакс, повідомляє "Укрінформ".
“Це добре відомий американський підхід, що полягає у використанні сили в намаганні зупинити економічне зростання суперника. Як на мене, для світу дуже погано й небезпечно мати нову "холодну війну”, - сказав Сакс.
На його переконання, “США не хочуть мати жодних суперників будь-де”, тому арештом фіндиректора Huawei прагнуть “зупинити піднесення Китаю” та дещо "охолодити" китайських підприємців. “Можливо, Канадою маніпулюють не лише візаві із Китаєм, а й на користь США, аби показати усім: якщо насмілитесь вести будь-яку підприємницьку діяльність з Іраном, то заплатите за це”, - зауважив експерт.
Як повідомлялося, у Ванкувері під час перетину канадського кордону за запитом США затримали фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу, яку підозрюють в ухиленні від виконання санкцій США проти Ірану. За кілька днів її звільнили під заставу у 10 млн дол. й обіцянку прибути на наступний судовий розгляд, під час якого вирішуватиметься питання щодо екстрадиції.
МЗС Китаю виступило з вимогою до Канади звільнити фінансового директор Huawei Technologies.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що рішення про затримання Ванжу було ухвалене правоохоронцями без жодного політичного втручання.
Додамо, що Євросоюз оскаржив у четвер у Світовій організації торгівлі (СОТ) систематичну практику, яку вживає Китай, з примусу європейських компаній передавати цінні технології та ноу-хау як передумови для ведення бізнесу з цією країною.
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