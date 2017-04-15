Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США розпочали новий етап випробувань керованої ядерної бомби

B61-12 без ядерного заряду була скинута з винищувача в Неваді
Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої, 12-ї, модифікації керованої ядерної бомби B61.
США розпочали новий етап випробувань керованої ядерної бомби ФОТО: dw.com/uk

Як повідомило NNSA, випробування були проведені 14 березня на полігоні "Тонопа" в штаті Невада, інформує DW.

Випробування проводилися без ядерного заряду. Бомба B61-12 була скинута з винищувача F-16, тоді перевірялися як неядерні характеристики озброєння, так і можливості цього бойового літака під час використанні нової модифікації B61.

Кваліфікаційні тести будуть здійснюватися ще протягом найближчих трьох років, після чого до березня 2020 року B61-12 надійде на озброєння американської армії. Раніше, в 2015 році, військові вже провели три успішних попередніх тести цієї бомби.

Ядерна бомба B61 перебуває на озброєнні ВПС США з 1968 року, і на цю мить американська армія має в своєму розпорядженні чотири її модифікації які планується замінити на B61-12.

Нагадаємо, США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2017 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.