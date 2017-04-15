США розпочали новий етап випробувань керованої ядерної бомби
Як повідомило NNSA, випробування були проведені 14 березня на полігоні "Тонопа" в штаті Невада, інформує DW.
Випробування проводилися без ядерного заряду. Бомба B61-12 була скинута з винищувача F-16, тоді перевірялися як неядерні характеристики озброєння, так і можливості цього бойового літака під час використанні нової модифікації B61.
Кваліфікаційні тести будуть здійснюватися ще протягом найближчих трьох років, після чого до березня 2020 року B61-12 надійде на озброєння американської армії. Раніше, в 2015 році, військові вже провели три успішних попередніх тести цієї бомби.
Ядерна бомба B61 перебуває на озброєнні ВПС США з 1968 року, і на цю мить американська армія має в своєму розпорядженні чотири її модифікації які планується замінити на B61-12.
Нагадаємо, США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.
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