США розпочали новий етап випробувань керованої ядерної бомби

B61-12 без ядерного заряду була скинута з винищувача в Неваді

Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої, 12-ї, модифікації керованої ядерної бомби B61.

Як повідомило NNSA, випробування були проведені 14 березня на полігоні "Тонопа" в штаті Невада, інформує DW.

Випробування проводилися без ядерного заряду. Бомба B61-12 була скинута з винищувача F-16, тоді перевірялися як неядерні характеристики озброєння, так і можливості цього бойового літака під час використанні нової модифікації B61.

Кваліфікаційні тести будуть здійснюватися ще протягом найближчих трьох років, після чого до березня 2020 року B61-12 надійде на озброєння американської армії. Раніше, в 2015 році, військові вже провели три успішних попередніх тести цієї бомби.

Ядерна бомба B61 перебуває на озброєнні ВПС США з 1968 року, і на цю мить американська армія має в своєму розпорядженні чотири її модифікації які планується замінити на B61-12.

Нагадаємо, США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.