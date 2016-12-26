США розробляють мирний план про взаємне визнання Ізраїлю і Палестини

Керрі має намір представити свою ініціативу вже в січні

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями.

"Державний секретар США Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями", - йдеться в повідомленні повідомляє Ynet.

Керрі має намір представити свою ініціативу вже в січні, перед зміною адміністрації президента США. Як повідомляється, проектом плану держсекретаря передбачено створення палестинської держави з кордонами 1967 року й обмін територіями, в результаті якого 80% єврейських поселень залишаться під ізраїльським суверенітетом.

Крім того, в проекті Керрі передбачено визнання палестинцями Єврейської держави. Ізраїль, у свою чергу, повинен буде визнати палестинську державу зі столицею в Східному Єрусалимі.

Як відомо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій йдеться про те, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території не має юридичної сили і є порушенням міжнародного права.

Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, серед них і Україна. США утрималися.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який є також міністром закордонних справ Ізраїлю, прийняв рішення скасувати офіційний візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в країну, який було заплановано на наступному тижні.