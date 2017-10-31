США розширили санкції проти елітних військ Ірану

Обмежувальні заходи стали відповіддю на дії Тегерана із створення зброї масового ураження і підтримки тероризму

США ввели санкції щодо 41 фізичної особи, компанії і організації з Ірану, включаючи елітний військовий підрозділ у складі ЗС країни - Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)

Про це повідомила прес-служба американського міністерства фінансів.

Обмежувальні заходи стали відповіддю на дії Тегерана із створення зброї масового ураження і підтримки тероризму, стверджують у Вашингтоні.

Разом з КВІР в списку значаться нафтові компанії Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company і Oriental Oil Kish, що займаються видобутком на найбільшому в країні родовищі Парс.

Особам, що підпали під санкції, заборонений в'їзд до США, їх активи заморожуються, компаніям заборонено брати участь в державних контрактах з Вашингтоном. В той же час реєстр складений так, щоб не підривати виконання угоди за атомною програмою, укладеної з Іраном "шісткою" міжнародних посередників.

Як відомо, раніше Дональд Трамп допустив вихід США з ядерної угоди з Іраном.

У свою чергу Reuters повідомляє, що Трамп відмовиться сертифікувати укладену в 2015 році угоду про обмеження іранської ядерної програми, що ознаменує суттєві зміни в політиці Сполучених Штатів.

Згодом стало відомо, що все ж США залишаються в ядерній угоді з Іраном, але розширюють підхід до оцінки терористичної діяльності цієї країни.

Іран також пригрозив Сполученим Штатам виходом з ядерної угоди в тому випадку, якщо Вашингтон введе нові санкції.

Як відомо, ядерна угода була підписана в 2015 році "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і ФРН) і Іраном.

Документ передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

США підозрює Іран у порушенні цієї угоди, результатом чого стало прийняття нових санкцій. Ці кроки Тегеран вже оскаржив в Раді безпеки ООН.