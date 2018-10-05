США розширили санкції проти Ірану
До списку санкцій внесено шість представників Корпусу вартових Ісламської революції, а також три компанії, що мають відношення до цієї військової організації, - йдеться в заяві на сайті Міністерства фінансів США.
Корпус вартових існує паралельно зі збройними силами Ірану. Функції та їх відповідальність стосовно інших видів збройних сил регулюється окремим законом. Корпус має у своїх лавах приблизно 125 тисяч особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили.
Також у підпорядкуванні вартових перебуває Басіж, парамілітарна організація з 90 тисяч членами. Корпус вартових також має в підпорядкуванні інформаційне агентство Sepah News.Як відомо, 8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.
Раніше, іранський посол у Великій Британії Хамід Баідінежад заявив, що Іран припинить свою участь у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) щодо ядерної програми в разі, якщо з угоди вийдуть Сполучені Штати.
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном може спровокувати гонку атомних озброєнь, і закликав президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди.
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