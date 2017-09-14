США розширили санкції проти Ірану, у списку - дві українські авіакомпанії

США включили Khors і Dart до списку санкцій

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело фінансові санкції щодо 11 компаній і фізичних осіб за підтримку діяльності Ірану, яку Вашингтон вважає ворожою.

"Міністерство й надалі буде вживати рішучих заходів для протидії іранським провокаціям, включаючи підтримку Кудс [спеціального підрозділу Корпусу вартових ісламської революції в Ірані], екстремістів і терористів, кампанію насильства в Сирії і кібератаки, спрямовані на дестабілізацію фінансової системи США", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

До списку санкцій внесено іранську компанію Sadid Caran Saba Engineering і українські авіакомпанії Khors і Dart.

Згідно із заявою Мінфіну США, Khors і Dart співпрацювали з іранською авіакомпанією Caspian Air і іракською Al-Naser Airlines, котрі також внесені до списку санкцій.

"Ці санкції введені проти... авіакомпаній, які сприяють у транспортуванні бійців і зброї в Сирію", - додав Мнучін.