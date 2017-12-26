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США розширили санкції проти КНДР

До списку потрапило керівництво програм балістичних ракет
США прийняли рішення розширити санкції проти Північної Кореї, включивши до списку двох громадян країни.
США розширили санкції проти КНДР Фото: ria.ru

Про це повідомляє у вівторок, 26 грудня, прес-служба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, до списку потрапили заступник директора Відділу військової промисловості КНДР Чонг Сік Кім і перший заступник директора Департаменту ЦК Робочої партії КНДР Пхен Чол Рі.

Відзначається, що ці особи були в складі керівництва програм балістичних ракет.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати Америки не повинні ставити за умову співпраці з іншими країнами прийняття "американських цінностей", зокрема, у сфері прав людини.

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну.

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26 12 2017 22:33
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