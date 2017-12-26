США розширили санкції проти КНДР
Про це повідомляє у вівторок, 26 грудня, прес-служба Міністерства фінансів.
Згідно з повідомленням, до списку потрапили заступник директора Відділу військової промисловості КНДР Чонг Сік Кім і перший заступник директора Департаменту ЦК Робочої партії КНДР Пхен Чол Рі.
Відзначається, що ці особи були в складі керівництва програм балістичних ракет.
Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати Америки не повинні ставити за умову співпраці з іншими країнами прийняття "американських цінностей", зокрема, у сфері прав людини.
У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну.
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