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США розширили санкції проти Росії

Санкції введені проти обвинувачених у втручанні у вибори США у 2016 році
Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії, увівши додаткові обмеження проти 14 російських осіб.
США розширили санкції проти Росії Фото: з вільних джерел

Всього до списку санкцій потрапили 14 людей та одна організація, - йдеться у заяві на сайті Мінфіну США, інформує Громадське.

Зазначається, що санкції введені проти обвинувачених у втручанні у вибори США у 2016 році.

Йдеться про Агентство інтернет досліджень, відоме як "фабрика тролів".

Нагадаємо, представники демократичної меншості в Палаті представників Конгресу США склали петицію, в якій зажадали від президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.

Раніше, міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв, що про нові санкції проти РФ буде оголошено протягом 30 днів.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.
 
Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.

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15 03 2018 16:57
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