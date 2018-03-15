США розширили санкції проти Росії
Всього до списку санкцій потрапили 14 людей та одна організація, - йдеться у заяві на сайті Мінфіну США, інформує Громадське.
Зазначається, що санкції введені проти обвинувачених у втручанні у вибори США у 2016 році.
Йдеться про Агентство інтернет досліджень, відоме як "фабрика тролів".
Нагадаємо, представники демократичної меншості в Палаті представників Конгресу США склали петицію, в якій зажадали від президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.
Раніше, міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв, що про нові санкції проти РФ буде оголошено протягом 30 днів.
Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.
Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- "Темные времена" - это фильм, искажающий историю. Как было на самом деле?