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США розширили санкції проти Росії

Особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російській ФСБ
Сполучені Штати у вівторок ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердіяльністі.
США розширили санкції проти Росії Фото: з відкритих джерел

У повідомленні на своєму сайті Мінфін США заявив, що накладає санкції на базовану у Санкт-Петербурзі фірму "Вела-Марин" та розташовану у Словаччині Lacno S.R.O, а також на двох осіб, пов'язаних з компанією Divetechnoservices, на яку обмеження були введені раніше, інформує Reuters.

Їх внесли до переліку, передбаченого наказом 13694 "Блокування власності окремих осіб, причетних до істотної зловмисної кіберактивності". Як зазначається, особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російській ФСБ.

У червні США ввели санкції проти компаній Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute (Kvant) Divetechnoservices, а також проти їх керівників Александра Трібуна, Олєга Чірікова, Владіміра Каганского.

Як відомо, на початку квітня США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Також, у МЗС РФ заявили, що Москва не буде виконувати висунуті США умови для зняття нових санкцій, що вводяться за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля.
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21 08 2018 17:36
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