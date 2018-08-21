США розширили санкції проти Росії
У повідомленні на своєму сайті Мінфін США заявив, що накладає санкції на базовану у Санкт-Петербурзі фірму "Вела-Марин" та розташовану у Словаччині Lacno S.R.O, а також на двох осіб, пов'язаних з компанією Divetechnoservices, на яку обмеження були введені раніше, інформує Reuters.
Їх внесли до переліку, передбаченого наказом 13694 "Блокування власності окремих осіб, причетних до істотної зловмисної кіберактивності". Як зазначається, особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російській ФСБ.
У червні США ввели санкції проти компаній Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute (Kvant) Divetechnoservices, а також проти їх керівників Александра Трібуна, Олєга Чірікова, Владіміра Каганского.
Як відомо, на початку квітня США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.
Посольство Росії в США назвало "драконівськими" нові санкції США, введені через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро