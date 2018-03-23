США скасували мита на алюміній та сталь для низки країн

Мита у розмірі 25% на алюміній і 10% на сталь припинені для низки країн

Білий дім вирішив призупинити дію мит на алюміній та сталь з низки країн.

Мита у розмірі 25% на алюміній і 10% на сталь припинені для Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Південної Кореї, Мексики та країн ЄС, - заявив торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, повідомляє CNBC.

Раніше повідомлялося, що Білий дім готується до введення мит на китайські товари на суму $60 млрд.

Також Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набудуть чинності 23 березня. З переліку країн поки що виключені Мексика та Канада.

Меркель засудила введення Сполученими Штатами мит на метали.

Український уряд заявляв, що працює над тим, щоб вивести товари української металургії з-під дії американських мит.