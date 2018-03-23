БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБілий дім вирішив призупинити дію мит на алюміній та сталь з низки країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США скасували мита на алюміній та сталь для низки країн
Мита у розмірі 25% на алюміній і 10% на сталь припинені для низки країн
Фото: з вільних джерел
Мита у розмірі 25% на алюміній і 10% на сталь припинені для Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Південної Кореї, Мексики та країн ЄС, - заявив торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, повідомляє CNBC.
Раніше повідомлялося, що Білий дім готується до введення мит на китайські товари на суму $60 млрд.
Також Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набудуть чинності 23 березня. З переліку країн поки що виключені Мексика та Канада.
Меркель засудила введення Сполученими Штатами мит на метали.
Український уряд заявляв, що працює над тим, щоб вивести товари української металургії з-під дії американських мит.
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