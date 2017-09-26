США спростовують звинувачення КНДР в оголошенні війни

Білий дім також застеріг Пхеньян проти провокацій

США відкинули заяви Північної Кореї, яка звинуватила Вашингтон в оголошення війни, і назвали цю ідею "абсурдною".

Білий дім також застеріг Пхеньян проти провокацій після того, як КНДР заявила, що має право збивати американські бомбардувальники, інформує ВВС.

У понеділок міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив журналістам, що "увесь світ повинен чітко пам'ятати: це США першими оголосили війну нашій країні".

Він заявив про це, вийшовши після засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Лі Йон Хо зазначив, що його країна має право збивати американські військові літаки, навіть якщо вони не перебувають у повітряному просторі Північної Кореї.

Ці заяви пролунали через два дні після того, як американські військові літаки, демонструючи силу, пролетіли поблизу узбережжя Північної Кореї.

Відзначимо, що північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.

Нагадаємо, що глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.