США та Британія планують напряму звинуватити Росію у військових злочинах в Сирії, – ЗМІ

На думку країн, також Росія порушила свої зобов’язання щодо контролю за знищенням хімічного арсеналу Сирії

Британія та США збираються прямо звинуватити Росію в співучасті у військових злочинах у Сирії та вимагати, щоб Путін відмовився від підтримки режиму Башара Асада.

Про це повідомляє ZIK з посиланням на The Sunday Times.

Видання пише про те, що державний секретар Рекс Тіллерсон має полетіти в Москву, щоб показати Росії докази (військових злочинів).

"Вчора ввечері Британія та США розробили спільний план щодо того, аби вимагати від Путіна відмовитися від військової підтримки диктатора в Дамаску і розпочати зміну влади", – відзначає видання.

Тіллерсон також звинуватить Росію в порушенні своїх зобов’язань за договором 2013 щодо контролю за знищенням хімічного арсеналу Сирії, і вже заявив, що Москва "однозначно не впоралася зі своїми обов’язками" ліквідації цієї зброї.

Нагадаємо, як стало відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.

У спільному командному центрі, створеному силами Росії, Ірану і союзних збройних формувань, що підтримують президента Сирії Башара Асада, заявили, що відтепер вони реагуватимуть на будь-яку нову агресію, а також підвищать рівень підтримки свого союзника.