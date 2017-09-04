США та Британія планують напряму звинуватити Росію у військових злочинах в Сирії, – ЗМІ
Про це повідомляє ZIK з посиланням на The Sunday Times.
Видання пише про те, що державний секретар Рекс Тіллерсон має полетіти в Москву, щоб показати Росії докази (військових злочинів).
"Вчора ввечері Британія та США розробили спільний план щодо того, аби вимагати від Путіна відмовитися від військової підтримки диктатора в Дамаску і розпочати зміну влади", – відзначає видання.
Тіллерсон також звинуватить Росію в порушенні своїх зобов’язань за договором 2013 щодо контролю за знищенням хімічного арсеналу Сирії, і вже заявив, що Москва "однозначно не впоралася зі своїми обов’язками" ліквідації цієї зброї.
Нагадаємо, як стало відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.
Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.
У спільному командному центрі, створеному силами Росії, Ірану і союзних збройних формувань, що підтримують президента Сирії Башара Асада, заявили, що відтепер вони реагуватимуть на будь-яку нову агресію, а також підвищать рівень підтримки свого союзника.
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