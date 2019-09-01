США та Ірак домовилися спільно перемогти ІДІЛ

США підтримуватимуть іракські сили безпеки для досягнення остаточної перемоги над "ІДІЛ" у регіоні Іраку й Сирії, де зосереджувалося останніми роками це терористичне угруповання.

Про це йшлося під час зустрічі держсекретаря США Майкла Помпео й президента Іраку Бархама Саліха в рамках близькосхідного турне глави американської дипломатії, повідомляє "Укрінформ".

"Лідери обговорили останню територіальну поразку "ІДІЛ", а також підтримку з боку США іракських сил безпеки для забезпечення остаточної перемоги над "ІДІЛ", - зауважили в Державному департаменті США за результатами зустрічі.

Крім того, держсекретар Помпео підкреслив прихильність Вашингтона до суверенітету й незалежності Іраку, а також важливість цієї країни як стратегічного партнера у регіоні.

Глава Держдепартаменту США позитивно відзначив відновлення експорту нафти через нафтопровід Кіркук і водночас важливість подальших кроків у напрямку енергетичної незалежності Іраку. Крім того, сторони обговорили допомогу з боку США у вирішенні політичних, економічних питань Іраку, а також проблем, пов'язаних з безпекою в регіоні.

Нагадаємо, що двоє британських військовослужбовців спеціального призначення отримали серйозні поранення під час нападу терористів "Ісламської держави" в Сирії.