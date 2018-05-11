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США та ООН закликали українську владу покарати замовників убивства Гандзюк

"Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, є неприйнятною"
Посольство Сполучених Штатів в Україні від імені американського уряду закликало українську влади притягнути до відповідальності причетних до вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк. До цього ж закликало й представництво ООН.
США та ООН закликали українську владу покарати замовників убивства Гандзюк Фото: visti.ks.ua

"Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", - йдеться у заяві посольства США.

"Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, є неприйнятною", - наголосили у представництві ООН в Україні.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

 

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05 11 2018 08:53
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