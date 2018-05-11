США та ООН закликали українську владу покарати замовників убивства Гандзюк
"Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", - йдеться у заяві посольства США.
Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 листопада 2018 р.
"Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, є неприйнятною", - наголосили у представництві ООН в Україні.
@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice.— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) 4 листопада 2018 р.
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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