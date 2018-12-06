США та Південна Корея призупинять військові навчання
США поки не планують скорочувати свою присутність на Корейському півострові, але водночас призупинять спільні з Південною Кореєю військові маневри, - заявив Трамп під час прес-конференції у Сінгапурі, повідомляє Reuters.
Трамп наголосив, що "військові ігри" надзвичайно дорогі, тому їх призупинення дозволить зекономити велику суму коштів.
Також президент США розповів, що держсекретар Майк Помпео в найближчий час продовжить перемовини з представниками Північної Кореї.
Нагадаємо, сьогодні вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.
Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов