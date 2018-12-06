США та Південна Корея призупинять військові навчання

Сполучені Штати та Південна Корея призупинять проведення спільних військових маневрів в рамках угоди з КНДР про денукліарізацію.

США поки не планують скорочувати свою присутність на Корейському півострові, але водночас призупинять спільні з Південною Кореєю військові маневри, - заявив Трамп під час прес-конференції у Сінгапурі, повідомляє Reuters.

Трамп наголосив, що "військові ігри" надзвичайно дорогі, тому їх призупинення дозволить зекономити велику суму коштів.

Також президент США розповів, що держсекретар Майк Помпео в найближчий час продовжить перемовини з представниками Північної Кореї.

Нагадаємо, сьогодні вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.