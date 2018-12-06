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США та Південна Корея призупинять військові навчання

"Військові ігри" надзвичайно дорогі, тому їх призупинення дозволить зекономити велику суму коштів
Сполучені Штати та Південна Корея призупинять проведення спільних військових маневрів в рамках угоди з КНДР про денукліарізацію.
США та Південна Корея призупинять військові навчання Фото: AFP

США поки не планують скорочувати свою присутність на Корейському півострові, але водночас призупинять спільні з Південною Кореєю військові маневри,  - заявив Трамп під час прес-конференції у Сінгапурі, повідомляє  Reuters.

Трамп наголосив, що "військові ігри" надзвичайно дорогі, тому їх призупинення дозволить зекономити велику суму коштів.

Також президент США розповів, що держсекретар Майк Помпео в найближчий час продовжить перемовини з представниками Північної Кореї.

Нагадаємо, сьогодні вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.
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12 06 2018 14:55
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