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США та Саудівська Аравія домовилися про постачання зброї на суму понад $100 мільярдів

США наголошують, що пакет оборонного обладнання спрямований на підвищення безпеки в Перській затоці на тлі іранської агресії
Президент США Дональд Трамп сьогодні бере участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.
США та Саудівська Аравія домовилися про постачання зброї на суму понад $100 мільярдів Фото: ap.org

Про це повідомляє Associated Press.

Угоди містять домовленість про постачання зброї та військового обладнання на суму близько $100 млрд уже зараз і ще на $350 млрд у найближчі 10 років.

США наголошують, що пакет оборонного обладнання спрямований на підвищення безпеки в Перській затоці на тлі іранської агресії. Він також призначений, щоб підтримати здатність Саудівської Аравії зробити свій внесок в антитерористичні операції в регіоні, знижуючи навантаження на американських військових для проведення цих операцій.

США є головним постачальником Саудівської Аравії в частині військових потреб. Останніми роками США постачали Саудівській Аравії різноманітну техніку і обладнання від винищувачів F-15 до систем командування і контролю вартістю десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що США близькі до завершення ряду угод із продажу Саудівській Аравії американського озброєння і пов'язаного з ними обладнання на суму більш ніж $100 мільярдів.

9 травня Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.

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