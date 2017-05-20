США та Саудівська Аравія домовилися про постачання зброї на суму понад $100 мільярдів
Про це повідомляє Associated Press.
Угоди містять домовленість про постачання зброї та військового обладнання на суму близько $100 млрд уже зараз і ще на $350 млрд у найближчі 10 років.
США наголошують, що пакет оборонного обладнання спрямований на підвищення безпеки в Перській затоці на тлі іранської агресії. Він також призначений, щоб підтримати здатність Саудівської Аравії зробити свій внесок в антитерористичні операції в регіоні, знижуючи навантаження на американських військових для проведення цих операцій.
США є головним постачальником Саудівської Аравії в частині військових потреб. Останніми роками США постачали Саудівській Аравії різноманітну техніку і обладнання від винищувачів F-15 до систем командування і контролю вартістю десятки мільярдів доларів.
Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що США близькі до завершення ряду угод із продажу Саудівській Аравії американського озброєння і пов'язаного з ними обладнання на суму більш ніж $100 мільярдів.
9 травня Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.
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