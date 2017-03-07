ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході телефонної розмови підтвердили, що посилять тиск на КНДР спільно з Південною Кореєю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США та Японія домовилися посилити тиск на КНДР
Трамп також обговорив ситуацію на Корейському півострові з головою КНР
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters.
Двосторонні переговори були спрямовані на підтвердження тісної співпраці Вашингтона, Токіо і Сеула перед зустріччю "великої двадцятки" в німецькому Гамбурзі 7-8 червня.
Трамп також обговорив ситуацію на Корейському півострові з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Раніше американський президент у своєму Twitter писав, що спроби Китаю вплинути на Північну Корею нічим не закінчилися.
"Я високо ціную зусилля Сі Цзіньпіна і Китаю впоратися з Північною Кореєю, але вони не спрацювали. Принаймні я знаю, що Китай намагався", – написав Трамп.
Нагадаємо, в Північній Кореї заявили, що їхні ракети можуть досягти будь-якої точки земної кулі.
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