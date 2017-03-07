США та Японія домовилися посилити тиск на КНДР

Трамп також обговорив ситуацію на Корейському півострові з головою КНР

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході телефонної розмови підтвердили, що посилять тиск на КНДР спільно з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

Двосторонні переговори були спрямовані на підтвердження тісної співпраці Вашингтона, Токіо і Сеула перед зустріччю "великої двадцятки" в німецькому Гамбурзі 7-8 червня.

Трамп також обговорив ситуацію на Корейському півострові з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Раніше американський президент у своєму Twitter писав, що спроби Китаю вплинути на Північну Корею нічим не закінчилися.

"Я високо ціную зусилля Сі Цзіньпіна і Китаю впоратися з Північною Кореєю, але вони не спрацювали. Принаймні я знаю, що Китай намагався", – написав Трамп.

Нагадаємо, в Північній Кореї заявили, що їхні ракети можуть досягти будь-якої точки земної кулі.