США та Європа вже постачають летальну зброю Україні, – Спецтехноекспорт

Про це в інтерв'ю розповів директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Павло Барбул, повідомляє "Радіо Свобода".

"Зокрема, це ВОГ-17 та ВОГ-25, боєприпаси до гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм і 152 мм – це те, що з нагального. Я не буду називати країни, кількості або ціни, але так – ми це постачаємо", – розповів Барбул, зауваживши, що йдеться про постачання із щонайменше п'яти східноєвропейських країн.

Він також підтвердив, що цьогоріч в Україну вже надходила летальна зброя із США – партія гранатометів PSRL-1, які є глибокою модернізацією радянського РПГ-7.

В інтерв'ю "Голос Америки" Річард Вендівер, керівник компанії AirTronic USA, яка виготовляє гранатомети, розповів, що PSRL-1 переважає радянський аналог за технічними параметрами. Зокрема, дальність ефективної стрільби в нього зросла від 300 до 800 метрів.

"Тут є планка Пікатіні, яка дозволяє встановлювати різні види прицілів. Ми змінили дизайн пускового пристрою, щоб ним було зручніше користуватися. Оптичну систему ми створили свою: вона значно простіша, ніж у РПГ-7, і працює з усіма видами снарядів", – розповів Вендівер.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Американський сенатор Джон Маккейн вважає, що надання Україні летальної оборонної зброї не суперечить мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.