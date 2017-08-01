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США та Євросоюз засудили теракт в Єрусалимі

У Держдепі США та в Брюсселі висловили співчуття сім'ям загиблих
У США відреагували на сьогоднішній теракт у Єрусалимі, рішуче засудивши його. Згодом офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС) заявив, що ЄС засуджує вбивство ізраїльтян в ході теракту з наїздом вантажівки на людей.
США та Євросоюз засудили теракт в Єрусалимі Фото: Reuters / Ронен Звулун

"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішнє жахливий напад терориста в Єрусалимі. Немає абсолютно ніяких виправдань цим жорстоким і безглуздим атак. Ми засуджуємо прославлення тероризму в будь і закликаємо всіх дати чіткий сигнал, що тероризм ніколи не повинен допускатися", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

Також у заяві виражаються співчуття сім'ям жертв.

"Сподіваємося на повне та швидке одужання постраждалих", - зазначили в Держдепі.

Співчуття висловили також представники ЄС.

"Ми висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям загиблих і сподіваємося, що отримали поранення повністю одужають", - йдеться в комюніке, поширеному в неділю в Брюсселі, інформує "112 Україна".

У повідомленні підкреслюється, що злочину не може бути ніякого виправдання. Представник ЄВС зазначив, що "Євросоюз буде продовжувати працювати з тими, хто прагне до миру, і засуджує тих, хто розраховує на насильство і терор".

Нагадаємо, сьогодні терорист на вантажівці в'їхав у групу ізраїльських військовослужбовців в районі Старого міста в Єрусалимі. У результаті загинули чотири людини, ще 15 постраждали. Один з них у важкому стані, четверо в стані середньої тяжкості, 10 отримали легкі травми. 

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко запевнив, що за попередньою інформацією, громадян України серед постраждалих в результаті теракту в Єрусалимі немає, проте дані уточнюються, повідомляє "112 Україна".

Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про причетність терориста до "Ісламської держави".

 

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08 01 2017 23:52
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