США та Євросоюз засудили теракт в Єрусалимі

У США відреагували на сьогоднішній теракт у Єрусалимі, рішуче засудивши його. Згодом офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС) заявив, що ЄС засуджує вбивство ізраїльтян в ході теракту з наїздом вантажівки на людей.

"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішнє жахливий напад терориста в Єрусалимі. Немає абсолютно ніяких виправдань цим жорстоким і безглуздим атак. Ми засуджуємо прославлення тероризму в будь і закликаємо всіх дати чіткий сигнал, що тероризм ніколи не повинен допускатися", - йдеться в заяві Держдепартаменту.

Також у заяві виражаються співчуття сім'ям жертв.

"Сподіваємося на повне та швидке одужання постраждалих", - зазначили в Держдепі.

Співчуття висловили також представники ЄС.

"Ми висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям загиблих і сподіваємося, що отримали поранення повністю одужають", - йдеться в комюніке, поширеному в неділю в Брюсселі, інформує "112 Україна".

У повідомленні підкреслюється, що злочину не може бути ніякого виправдання. Представник ЄВС зазначив, що "Євросоюз буде продовжувати працювати з тими, хто прагне до миру, і засуджує тих, хто розраховує на насильство і терор".