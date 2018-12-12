США тісно взаємодіють з Європою в реагуванні на агресію Росії у Чорному морі, - Помпео

Нинішня адміністрація США підтримує тісний контакт і взаємодію з європейськими союзниками й партнерами для ефективного реагування на агресію РФ в районі Керченської протоки.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в ефірі програми Fox News, стенограму якої оприлюднив у середу Державний департамент США, інформує "Укрінформ".

"Очевидно, ми спостерігали за цими інцидентами в Керченській протоці, і ми працюємо з нашими європейськими партнерами, у яких усе це сталося під боком і несе реальний ризик", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати хочуть переконатися, що європейські партнери "розуміють важливість захисту цього водного шляху та протистоятимуть росіянам у такий спосіб, який фактично призведе до стримування подібної агресії з боку Володимира Путіна".

Крім того, Помпео нагадав, що Сполучені Штати протистоять Росії достатньо серйозно.

"Ми поставили Україні оборонні системи озброєнь для захисту їхньої країни. Ми запровадили санкції проти більшої кількості росіян, ніж будь-яка адміністрація у недавній історії", - наголосив Державний секретар США.

Нагадаємо, що Європейський парламент 12 грудня схвалив резолюцію, яка закликає до посилення санкцій ЄС проти Росії, якщо українські військовослужбовці, захоплені 25 листопада в Чорному морі, не будуть звільнені.