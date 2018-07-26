Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США у декларації закріпили невизнання анексії Криму

Сполучені Штати підтверджують політику невизнання Криму як російської території
Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росією.
США у декларації закріпили невизнання анексії Криму Фото: svoboda.org

Держдеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом,  йдеться в прес-релізі, розповсюдженому посольством США в Україні, інформує "Громадське".

У документі під назвою "Кримська декларація" йдеться, що Росія анексією півострова підірвала основоположний міжнародний принцип — жодна країна не може силою змінювати кордони іншої.

"Держави світу, включно з Росією, погодились з цим принципом і висловили це в Статуті ООН, давши обіцянку утримуватись від погрози чи застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави", — нагадали у Держдепі.

"Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, про дотримання яких вона давно стверджує, і завершити окупацію Криму. Оскільки демократичні держави прагнуть побудувати вільний, справедливий і процвітаючий світ, ми повинні підтримувати нашу відданість міжнародному принципу рівності суверенних держав та поважати їхню територіальну цілісність. Своїми діями Росія продемонструвала поведінку, недостойну великої держави і обрала шлях ізоляції від міжнародної спільноти", — йдеться в документі.

Європейський Союз підтримав "Кримську декларацію США" із досвідом країн Балтії у своїй основі та вважає, що документ ілюструє міцну позицію щодо незаконної анексії Криму Росією.

"Кримська декларація США" відображає сильну і принципову позиція США щодо незаконної анексії Росією Криму та Севастополя та щодо порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив представник Євросоюзу, інформує "Європейська правда".

У ЄС нагадують, як було вказано у декларації високого представника Федеріки Могеріні від 16 березня 2018 року, ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію.

"Ми, як і раніше, твердо прихильні суверенітету і територіальній цілісності України і повністю реалізуємо нашу політику невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Це порушення міжнародного права залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав", - наголосив представник ЄС.

Нагадаємо, Білий Дім у середу, 25 липня, заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним відклали до 2019 року.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2018 09:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.