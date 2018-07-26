США у декларації закріпили невизнання анексії Криму

Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росією.

Держдеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом, йдеться в прес-релізі, розповсюдженому посольством США в Україні, інформує "Громадське".

У документі під назвою "Кримська декларація" йдеться, що Росія анексією півострова підірвала основоположний міжнародний принцип — жодна країна не може силою змінювати кордони іншої.

"Держави світу, включно з Росією, погодились з цим принципом і висловили це в Статуті ООН, давши обіцянку утримуватись від погрози чи застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави", — нагадали у Держдепі.

"Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, про дотримання яких вона давно стверджує, і завершити окупацію Криму. Оскільки демократичні держави прагнуть побудувати вільний, справедливий і процвітаючий світ, ми повинні підтримувати нашу відданість міжнародному принципу рівності суверенних держав та поважати їхню територіальну цілісність. Своїми діями Росія продемонструвала поведінку, недостойну великої держави і обрала шлях ізоляції від міжнародної спільноти", — йдеться в документі.