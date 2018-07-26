США у декларації закріпили невизнання анексії Криму
Держдеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом, йдеться в прес-релізі, розповсюдженому посольством США в Україні, інформує "Громадське".
У документі під назвою "Кримська декларація" йдеться, що Росія анексією півострова підірвала основоположний міжнародний принцип — жодна країна не може силою змінювати кордони іншої.
"Держави світу, включно з Росією, погодились з цим принципом і висловили це в Статуті ООН, давши обіцянку утримуватись від погрози чи застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави", — нагадали у Держдепі.
"Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, про дотримання яких вона давно стверджує, і завершити окупацію Криму. Оскільки демократичні держави прагнуть побудувати вільний, справедливий і процвітаючий світ, ми повинні підтримувати нашу відданість міжнародному принципу рівності суверенних держав та поважати їхню територіальну цілісність. Своїми діями Росія продемонструвала поведінку, недостойну великої держави і обрала шлях ізоляції від міжнародної спільноти", — йдеться в документі.
Європейський Союз підтримав "Кримську декларацію США" із досвідом країн Балтії у своїй основі та вважає, що документ ілюструє міцну позицію щодо незаконної анексії Криму Росією.
"Кримська декларація США" відображає сильну і принципову позиція США щодо незаконної анексії Росією Криму та Севастополя та щодо порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив представник Євросоюзу, інформує "Європейська правда".
У ЄС нагадують, як було вказано у декларації високого представника Федеріки Могеріні від 16 березня 2018 року, ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію.
"Ми, як і раніше, твердо прихильні суверенітету і територіальній цілісності України і повністю реалізуємо нашу політику невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Це порушення міжнародного права залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав", - наголосив представник ЄС.
Нагадаємо, Білий Дім у середу, 25 липня, заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним відклали до 2019 року.
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