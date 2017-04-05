США успішно запустили балістичну ракету, - ВІДЕО

Сполучені Штати Америки 3 травня вдруге за тиждень запустили балістичну ракету далекої дії.

Ракета Minuteman III була запущена з військово-повітряної бази Ванденберг в штаті Каліфорнія, повідомляє Fox News з посиланням на американських військових.

Вона пролетіла понад 4000 миль (6437 км) і впала в Тихому океані біля Маршаллових островів.

Запуск відбувся буквально через декілька днів після того, як Північна Корея зробила спробу чергового випробування ракети, але воно пройшло невдало.

При цьому військові США стверджують, що запуск Minuteman III був запланований давно і не пов'язаний з діями КНДР.

За словами прес-аташе ВВС США, пуски ракет заплановані на 3-5 років вперед і може знадобитися рік, щоб розпланувати і здійснити кожен запуск. Вона додала, що зазвичай планується чотири запуски ракет на рік.

Нагадаємо, що 26 квітня США успішно провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Раніше Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.