США відклали введення мит на сталь і алюміній для ЄС

Деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією будуть завершені найближчим часом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав введення ввізних мит на сталь і алюміній для Євросоюзу, Канади і Мексики та низки інших країн до 1 червня.

Рішення прийнято за кілька годин до закінчення терміну, згідно з яким мита повинні були набути чинності о 12:01 (7:01 за Києвом) у вівторок, 1 травня, повідомляє Reuters.

Білий дім повідомив, що деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією будуть завершені найближчим часом, але не розкрив умов.

"Адміністрація також продовжує переговори з Канадою, Мексикою та Європейським союзом протягом наступних 30 днів. На всіх цих переговорах адміністрація зосереджена на квотах, які будуть стримувати імпорт, запобігати перевантаженню і захищати національну безпеку", - відзначили в Білий будинку.

Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).

Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.