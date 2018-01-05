США відклали введення мит на сталь і алюміній для ЄС
Рішення прийнято за кілька годин до закінчення терміну, згідно з яким мита повинні були набути чинності о 12:01 (7:01 за Києвом) у вівторок, 1 травня, повідомляє Reuters.
Білий дім повідомив, що деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією будуть завершені найближчим часом, але не розкрив умов.
"Адміністрація також продовжує переговори з Канадою, Мексикою та Європейським союзом протягом наступних 30 днів. На всіх цих переговорах адміністрація зосереджена на квотах, які будуть стримувати імпорт, запобігати перевантаженню і захищати національну безпеку", - відзначили в Білий будинку.
Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).
Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.
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