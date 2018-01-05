Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США відклали введення мит на сталь і алюміній для ЄС

Деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією будуть завершені найближчим часом
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав введення ввізних мит на сталь і алюміній для Євросоюзу, Канади і Мексики та низки інших країн до 1 червня.
США відклали введення мит на сталь і алюміній для ЄС Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

Рішення прийнято за кілька годин до закінчення терміну, згідно з яким мита повинні були набути чинності о 12:01 (7:01 за Києвом) у вівторок, 1 травня, повідомляє Reuters.

Білий дім повідомив, що деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією будуть завершені найближчим часом, але не розкрив умов.

"Адміністрація також продовжує переговори з Канадою, Мексикою та Європейським союзом протягом наступних 30 днів. На всіх цих переговорах адміністрація зосереджена на квотах, які будуть стримувати імпорт, запобігати перевантаженню і захищати національну безпеку", - відзначили в Білий будинку.

Нагадаємо, що в рамках суперечки про мита США на продукцію зі сталі й алюмінію Європейський союз слідом за Китаєм направив скаргу до Всесвітньої організації торгівлі (СОТ).

Раніше, президент США Дональд Трамп схвалив введення мит на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%), виконавши тим самим свої обіцянки щодо протекціоністської підтримки американських виробників металу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2018 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
  • Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.