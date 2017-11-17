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США відмовляють у візах кожному третьому українцю

Примітно, що частка відмов для сусідньої з американцями Канади складає 41,14%
Число відмов громадянам України у гостьових візах (B-visas) для поїздок в США дещо знизилося в порівнянні з минулим роком.
США відмовляють у візах кожному третьому українцю Фото: byut.com.ua

За статистикою Державного департаменту США за 2017 фіскальний рік, частка відмов українцям становить 34,54%, тобто у в'їзді в США відмовляють кожному третьому українцю. У минулому році показник відмов був 40,83%.

Найбільше США відмовляють у візах жителям Федеральних штатів Мікронезії і Західної Сахари (частка відмов - 100%), а також Республіки Палау (83,33%), Куби (77,17%), Бурунді (75,55%), Буркіна -Фасо (75,74%), Сомалі (75,5%), Афганістану (72,14%), Еритреї (71,69%), Гаїті (71,44%), Гамбії (70,27%).

Менше всього відмовляють заявникам з Сан-Марино, Ліхтенштейну, Андорри та Монако - частка відмов становить 0%.

Число відмов росіянам у неімміграційних візах в США становить 11,61%. Примітно, що частка відмов для сусідньої з американцями Канади складає 41,14%.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання. Також Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни.

Причиною стало те, що в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. 

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11. Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Варто відзначити, що всі заявки на участь у візовій лотереї "зелена карта" (Green Card), подані в період з 3 по 10 жовтня, загубилися в зв'язку з технічним збоєм.

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17 11 2017 18:56
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