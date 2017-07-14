США відмовляються видавати візи російським дипломатам, - Захарова

Дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

"Обидві проблеми поки не вирішені. Відібрані об'єкти не повернуті. Вашингтон не тільки не скасував рішення про видворення наших співробітників, але і відмовляється видавати візи тим, хто повинен їхати на заміну", - зазначила Захарова.

За її словами, влада США робить спроби пов'язати ситуації "зовсім з іншої опери" з ситуацією навколо дипломатичної власністю в США і висилкою дипломатів. Такі ув'язки Захарова назвала "абсолютно неприйнятними".

Якщо ситуація з дипломатичними дачами і візами для нових співробітників посольства не зміниться найближчим часом, Москві "доведеться приймати відповідні заходи", заявила вона.

"Чим відповісти, є. Чисельний склад посольства США в Москві дуже сильно перевищує кількість наших посольських працівників у Вашингтоні, відповідно, один з напрошуються варіантів, крім чисто симетричною висилки американців, - просто "вирівняти" персонал. Тим більше, що під дахом американської дипломатичної місії мешкає занадто багато співробітників ЦРУ і розвідувального управління Пентагону", - додала Захарова.

Захарова розповіла про проблеми з візами після того, як повідомила про заплановані на 17 липня двосторонні консультації у Вашингтоні з проблем двосторонніх відносин. Їх проведуть заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков і старший заступник держсекретаря США Томас Шеннон, сказала речник російського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

Натомість Росія планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об'єкти американської власності в РФ.