Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США відмовляються видавати візи російським дипломатам, - Захарова

Москва погрожує вжити заходів щодо співробітників американського посольства
Дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.
США відмовляються видавати візи російським дипломатам, - Захарова Фото: EPA/UPG

"Обидві проблеми поки не вирішені. Відібрані об'єкти не повернуті. Вашингтон не тільки не скасував рішення про видворення наших співробітників, але і відмовляється видавати візи тим, хто повинен їхати на заміну", - зазначила Захарова.

За її словами, влада США робить спроби пов'язати ситуації "зовсім з іншої опери" з ситуацією навколо дипломатичної власністю в США і висилкою дипломатів. Такі ув'язки Захарова назвала "абсолютно неприйнятними".

Якщо ситуація з дипломатичними дачами і візами для нових співробітників посольства не зміниться найближчим часом, Москві "доведеться приймати відповідні заходи", заявила вона.

"Чим відповісти, є. Чисельний склад посольства США в Москві дуже сильно перевищує кількість наших посольських працівників у Вашингтоні, відповідно, один з напрошуються варіантів, крім чисто симетричною висилки американців, - просто "вирівняти" персонал. Тим більше, що під дахом американської дипломатичної місії мешкає занадто багато співробітників ЦРУ і розвідувального управління Пентагону", - додала Захарова.

Захарова розповіла про проблеми з візами після того, як повідомила про заплановані на 17 липня двосторонні консультації у Вашингтоні з проблем двосторонніх відносин. Їх проведуть заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков і старший заступник держсекретаря США Томас Шеннон, сказала речник російського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

Натомість Росія планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об'єкти американської власності в РФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2017 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.