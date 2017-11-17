США відновлять виробництво ракет, які заборонені угодою з Росією, - The Wall Street Journal

США готують підґрунтя для створення ракети такого типу, який був заборонений за часів Холодної війни

У Міністерстві оборони США планують почати будівництво ракет, заборонених з часів Холодної війни.

Про це пише Wall Street Journal.

Таким чином США хочуть змусити Москву дотримуватись домовленостей і не будувати свої ракети забороненого класу.

Як пише видання, США готують підґрунтя для створення ракети такого типу, який був заборонений за часів Холодної війни, якщо Росія не відмовиться від власної розробки подібного озброєння.

"Задум в тому, що ми пошлемо росіянам сигнал про те, яку ціну у військовій площині вони заплатять за порушення договору. Ми готуємося жити в мирі після Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо це той мир, якого хочуть росіяни", – сказав американський чиновник, який побажав залишитись неназваним.

Поінформовані співрозмовники видання розповіли, що йдеться про можливе відновлення арсеналу ракет середнього радіусу дії наземного базування.

Як вважають джерела, Росія постійно порушує умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який був підписаний президентом США Рональдом Рейганом і лідером СРСР Михайлом Горбачовим у 1987 році.

9 листопада повідомлялось, що очільник Пентагону Джеймс Меттіс та країни-члени НАТО обговорюють те, як змусити Росію виконувати умови договору про контроль над озброєннями.

Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності набув чинності 1 червня 1988 року.

Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500—1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це була перша в історії домовленість про скорочення наявних озброєнь.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп, роз'яснюючи раніше зроблену заяву про розширення можливостей в області ядерної зброї, сказав, що в разі гонки озброєнь США перевершать інших гравців у всьому.