США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією
"Наша стратегія національної безпеки ясно дає зрозуміти, що ми знову повернулися в епоху конкуренції світових держав у той час, як середовище безпеки продовжує ставати все більш викличним та складним", - заявив у п’ятницю очільник морських операцій США адмірал Джон Річардсон, повідомляє Reuters.
Другий флот здійснюватиме оперативне й адміністративне керівництво кораблями, літаками і наземними силами на Східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану.
Його команда буде базуватися в Норфолку, штат Вірджинія, та спочатку налічуватиме 15 співробітників, а в підсумку зросте до 200 осіб.
У 2011 році Другий флот був розформований з міркувань економії і організаційної структури.
Однак з тих пір напруженість між Москвою і Вашингтоном збільшилася, Росія стала більш викличною, зокрема на тлі конфліктів в Україні та Сирії.
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