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США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією

Другий флот здійснюватиме оперативне й адміністративне керівництво кораблями, літаками і наземними силами на Східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану
Військово-морські сили США відновлюють свій Другий флот майже через сім років після його розформування у той час, як Пентагон у центрі своєї військової стратегії ставить протидію Росії.
США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією Фото: PA

"Наша стратегія національної безпеки ясно дає зрозуміти, що ми знову повернулися в епоху конкуренції світових держав у той час, як середовище безпеки продовжує ставати все більш викличним та складним", - заявив у п’ятницю очільник морських операцій США адмірал Джон Річардсон, повідомляє Reuters.

Другий флот здійснюватиме оперативне й адміністративне керівництво кораблями, літаками і наземними силами на Східному узбережжі США та в північній частині Атлантичного океану.

Його команда буде базуватися в Норфолку, штат Вірджинія, та спочатку налічуватиме 15 співробітників, а в підсумку зросте до 200 осіб.

У 2011 році Другий флот був розформований з міркувань економії і організаційної структури.

Однак з тих пір напруженість між Москвою і Вашингтоном збільшилася, Росія стала більш викличною, зокрема на тлі конфліктів в Україні та Сирії.

Нагадаємо, у січні цього року протидія Росії та Китаю стали основою нової Національної оборонної стратегії США.
 
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05 05 2018 13:25
ТЕГИ: Росія, США, флот
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