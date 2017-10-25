США відновлюють прийом біженців і посилюють перевірки
Відповідний указ президента Дональда Трампа опублікований на офіційному сайті Білого дому. Дія нових правил обмежена 90 днями.
В указі не зазначається, про які 11 країнах йдеться. У заяві Міністерства внутрішньої безпеки відзначається, що більш ретельному контролю будуть піддаватися потенційні біженці з країн, що представляють загрозу для безпеки США.
Як пише Reuters, це можуть бути Єгипет, Іран, Ірак, Лівія, Малі, КНДР, Сомалі, Південний Судан, Судані, Сирія і Ємен.
Нагадаємо, 24 жовтня закінчився термін дії 120-денної заборони на в'їзд в США біженцям. Припинення програми прийому біженців було частиною заходів щодо обмеження припливу мігрантів в США, які Трамп обіцяв під час президентської кампанії і намагається реалізувати після вступу на посаду.
За даними американського дослідницького центру Pew Research, за 9 місяців поточного року США прийняли 28 тисяч біженців, тоді як в 2016 році (згідно з інформацією управління Верховного комісара ООН у справах біженців) - 97 тисяч людей.
Раніше Трамп підписав меморандум, в якому позначені квоти на прийом біженців в наступному фінансовому році (починається в США з 1 жовтня), згідно з яким США прийме до 45 тисяч біженців (це на 5 тисяч менше, ніж в 2017 фінансовому році).
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