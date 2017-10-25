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США відновлюють прийом біженців і посилюють перевірки

Більш ретельному контролю будуть піддаватися потенційні біженці з країн, що представляють загрозу для безпеки США
США відновлюють програму прийому біженців, проте посилюють критерії перевірки мігрантів з 11 країн.
США відновлюють прийом біженців і посилюють перевірки Сектор Гази, 27 липня 2014 року. Палестинська жінка визирає із зробленого нашвидкоруч намету у таборі для біженців у місті Газа. За даними медиків у секторі Гази, з 8 липня, коли розпочалася військова операція ізраїльської армії проти руху ХАМАС, загинули 1442 палестинці. Фото: АFР

Відповідний указ президента Дональда Трампа опублікований на офіційному сайті Білого дому. Дія нових правил обмежена 90 днями.

В указі не зазначається, про які 11 країнах йдеться. У заяві Міністерства внутрішньої безпеки відзначається, що більш ретельному контролю будуть піддаватися потенційні біженці з країн, що представляють загрозу для безпеки США.

Як пише Reuters, це можуть бути Єгипет, Іран, Ірак, Лівія, Малі, КНДР, Сомалі, Південний Судан, Судані, Сирія і Ємен.

Нагадаємо, 24 жовтня закінчився термін дії 120-денної заборони на в'їзд в США біженцям. Припинення програми прийому біженців було частиною заходів щодо обмеження припливу мігрантів в США, які Трамп обіцяв під час президентської кампанії і намагається реалізувати після вступу на посаду.

За даними американського дослідницького центру Pew Research, за 9 місяців поточного року США прийняли 28 тисяч біженців, тоді як в 2016 році (згідно з інформацією управління Верховного комісара ООН у справах біженців) - 97 тисяч людей.

Раніше Трамп підписав меморандум, в якому позначені квоти на прийом біженців в наступному фінансовому році (починається в США з 1 жовтня), згідно з яким США прийме до 45 тисяч біженців (це на 5 тисяч менше, ніж в 2017 фінансовому році).

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25 10 2017 06:27
ТЕГИ: США, біженці
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