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США відновили видачу віз росіянам

Заявки розглядають не швидко
Посольство США в Москві відновило візові операції, перервані 23 серпня у відповідь на рішення російської влади обмежити чисельність співробітників американських диппредставництв у РФ.
США відновили видачу віз росіянам Фото: з вільних джерел

Це підтвердила в четвер, 7 вересня, на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

"Оформлення віз відновилося 1 вересня. У нас у посольстві все ще недостатньо консульського персоналу і штатних співробітників, які займаються цим питанням. У зв'язку з цим ми не так швидко розглядаємо заявки", - сказала вона, повідомляє DW.

Представник американського зовнішньополітичного відомства також наголосила, що Вашингтон розраховує поліпшити відносини з Москвою і не хоче на дипломатичному рівні продовжувати обмінюватися дзеркальними заходами за принципом "око за око".

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

28 липня 2017 року Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

Окрім того, в американському посольстві допустили зниження швидкості видачі віз через брак працівників. 21 серпня посольство США в Росії оголосило, що призупинить видачу віз росіянам до 1 вересня в Москві і на невизначений термін у регіонах.

 
 
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08 09 2017 09:18
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