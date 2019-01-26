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США відправляють першу групу прохачів притулку назад до Мексики

"Уряд Мексики не погоджується з одностороннім рішенням уряду Сполучених Штатів"
Посольство США в Мексиці поінформувало уряд країни про плани повернути до Мексики перших 20 осіб, які прибули до США з Мексики і подали документи на отримання притулку у США.
США відправляють першу групу прохачів притулку назад до Мексики Мексиканські біженці

Їх мали доправити до прикордонного мексиканського містечка Тіхуана у п’ятницю, однак, спостерігачі не помітили прибуття мігрантів в той день, повідомляє "Голос Америки".

Посадовці Мексики запевнили, що будуть піклуватись про осіб, які очікують на отримання притулку у США. Мексика, все ж висловила невдоволення "одностороннім" рішенням США відправляти шукачів притулку назад до Мексики на час розгляду справи. Розгляд справи може тривати декілька місяців, або навіть років.

Таке нововведення запровадила адміністрація Трампа з кінця грудня 2018 року.

"Уряд Мексики не погоджується з одностороннім рішенням уряду Сполучених Штатів, - заявив речник Міністерства закордонних справ Мексики Роберто Веласко. – Однак, ми пвідтверджуємо, що наш уряд підтримує мігрантів і захищає права людини".

Місцева влада Тіхуани висловила невдоволення такою політикою. Мер Тіхуани закликав центральний уряд взяти на себе фінансовий тягар із утримання мігрантів.

Раніше, якщо уряд США приймав до розгляду прохання про притулок мігранта, його затримували на кілька місяців, або дозволяли перебувати у США під час розгляду справи.

У прикордонних мексиканських містечках мігранти потерпають від нападів злочинних угруповань. Відомі випадки вбивств, викрадень з вимогою викупу, або примусової роботи на злочині картелі мігрантів в мексиканському штаті Тамауліпас.

Представники Демократичної партії в Конгресі розкритикували нову політику адміністрації Трампа, зазначає видання.

"Адміністрація Трампа взялася руйнувати систему надання притулку, яка постала у відповідь на жахи Другої світової війни щоб надати жертвам репресій можливість просити уряд про прихисток", - йдеться в заяві сенаторки Даян Фейнстін та конгресмена Джерролда Недлера.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та представники Демократичної партії домовились про тимчасове припинення так званого шатдауну - зупинки роботи уряду і деяких федеральних установ США.

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26 01 2019 20:40
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