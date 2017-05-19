США відправили вже другий авіаносець до берегів Північної Кореї

Авіаносець "Рональд Рейган" має довжину 1092 фута (майже 333 метра) і оснащений 60 літаками, його екіпаж налічує 4539 осіб

ВМС США відправили авіаносець "Рональд Рейган" до берегів Корейського півострова.

Авіаносець "Рональд Рейган" після закінчення техобслуговування і випробувань на японській базі Йокосука відправиться до Корейського півострова, де приєднається до авіаносця ВМС США "Карл Вінсон" для проведення спільних навчань, - повідомляє CNN, посилаючись американських чиновників.

По прибуттю в регіон авіаносець буде здійснювати різні вправи, в першу чергу відпрацьовуючи безпечний запуск і посадку літаків, повідомили в прес-службі ВМС США.

Авіаносець "Рональд Рейган" має довжину 1092 фута (майже 333 метра) і оснащений 60 літаками, його екіпаж налічує 4539 осіб.

У Пентагоні не повідомили, як довго обидва авіаносця будуть знаходитися близько Північної Кореї, проте в кінцевому підсумку планується, що "Рональд Рейган" замінить авіаносець "Карл Вінсон" в регіоні.

Нагадаємо, влада Північної Кореї оголосила про вдалий запуск балістичної ракети середньої дальності типу "земля-земля".

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній під час запуску, зауважив, що США не повинні недооцінювати державу.

"Материковий і тихоокеанський регіони діяльності США знаходиться в зоні прицільного удару КНДР, Корея має потужні засоби для удару у відповідь", - цитуються його слова у звіті щодо запуску ракети.

Раніше Північна Корея заявила про готовність потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.