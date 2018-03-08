США внесли російський банк до санкційного списку щодо КНДР
"Сьогоднішня дія спрямована проти російського банку, що свідомо сприяв значній транзакції від імені особи, пов'язаної з Північною Кореєю, що призначалася для діяльності, пов'язаної зі зброєю масового знищення", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Управління також ввело санкції проти громадянина Північної Кореї Рі Йонг Вона 1971 року народження, який імовірно мешкає в Москві, китайської компанія Dandong Zhongsheng Industry & Trade і північнокорейської компанії Korea Ungum Corporation.
"Ці дії зміцнюють незмінну прихильність Сполучених Штатів виконанню рішень Ради Безпеки ООН (РБ ООН)", - йдеться у заяві.
"Сполучені Штати будуть продовжувати застосовувати санкції ООН і США і закривати незаконні потоки доходів в Північну Корею. Наші санкції будуть залишатися в силі до тих пір, поки ми не досягнемо остаточної, повністю перевіреної денуклеаризації Північної Кореї", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучин.
У результаті сьогоднішніх дій, будь-яке майно або майнові інтереси підсанкційних осіб та організацій, у володінні чи під контролем громадян США, Вашингтон заблокував, а громадянам США взагалі заборонено спілкуватися з будь-ким із зазначених осіб.
Нагадаємо, що в червні президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї.
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