США внесли російський банк до санкційного списку щодо КНДР

Управління також ввело санкції проти громадянина Північної Кореї Рі Йонг Вона, який імовірно мешкає в Москві

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про додаткові санкції відносно Північної Кореї, ввівши санкції проти російського банку "Агросоюз", що надавав послуги північнокорейцям в обхід санкцій ООН.

"Сьогоднішня дія спрямована проти російського банку, що свідомо сприяв значній транзакції від імені особи, пов'язаної з Північною Кореєю, що призначалася для діяльності, пов'язаної зі зброєю масового знищення", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Управління також ввело санкції проти громадянина Північної Кореї Рі Йонг Вона 1971 року народження, який імовірно мешкає в Москві, китайської компанія Dandong Zhongsheng Industry & Trade і північнокорейської компанії Korea Ungum Corporation.

"Ці дії зміцнюють незмінну прихильність Сполучених Штатів виконанню рішень Ради Безпеки ООН (РБ ООН)", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати будуть продовжувати застосовувати санкції ООН і США і закривати незаконні потоки доходів в Північну Корею. Наші санкції будуть залишатися в силі до тих пір, поки ми не досягнемо остаточної, повністю перевіреної денуклеаризації Північної Кореї", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучин.

У результаті сьогоднішніх дій, будь-яке майно або майнові інтереси підсанкційних осіб та організацій, у володінні чи під контролем громадян США, Вашингтон заблокував, а громадянам США взагалі заборонено спілкуватися з будь-ким із зазначених осіб.

Нагадаємо, що в червні президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї.