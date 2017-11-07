Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

США вперше розмістили ракети Patriot у Литві

Навчання НАТО Tobruq Legacy 2017 пройдуть з 11 липня по 22 липня в Литві, Румунії та Чехії
Сполучені Штати Америки в рамках розпочатих навчань НАТО "Tobrug Legacy 2017", що присвячені організації ППО, вперше розмістили в Литві системи протиракетної оборони Patriot.
США вперше розмістили ракети Patriot у Литві Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

"10 липня США вперше розгорнули зенітний ракетний комплекс дальнього радіусу дії Patriot у Литві. Розгортання демонструє стійку прихильність США до безпеки Литви і їхню високу готовність відправляти додаткові сили в регіон", - йдеться в повідомленні.

Навчання НАТО Tobruq Legacy 2017 відбудуться з 11 липня по 22 липня в Шяуляйському районі, а також в Румунії і Чехії. У маневрах на території Литви візьмуть участь близько 500 військовослужбовців з Великобританії, США, Латвії та Польщі. Під час навчань заплановано відпрацювання взаємодії наземних підрозділів ППО союзників.

Нагадаємо, ЗСУ вперше з 1992 року проведуть 120 навчань зенітно-ракетних підрозділів з підготовки до відбиття ударів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2017 23:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.