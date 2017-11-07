США вперше розмістили ракети Patriot у Литві
Про це повідомляє міністерство оборони Литви.
"10 липня США вперше розгорнули зенітний ракетний комплекс дальнього радіусу дії Patriot у Литві. Розгортання демонструє стійку прихильність США до безпеки Литви і їхню високу готовність відправляти додаткові сили в регіон", - йдеться в повідомленні.
Навчання НАТО Tobruq Legacy 2017 відбудуться з 11 липня по 22 липня в Шяуляйському районі, а також в Румунії і Чехії. У маневрах на території Литви візьмуть участь близько 500 військовослужбовців з Великобританії, США, Латвії та Польщі. Під час навчань заплановано відпрацювання взаємодії наземних підрозділів ППО союзників.
Нагадаємо, ЗСУ вперше з 1992 року проведуть 120 навчань зенітно-ракетних підрозділів з підготовки до відбиття ударів.
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