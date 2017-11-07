США вперше розмістили ракети Patriot у Литві

Навчання НАТО Tobruq Legacy 2017 пройдуть з 11 липня по 22 липня в Литві, Румунії та Чехії

Сполучені Штати Америки в рамках розпочатих навчань НАТО "Tobrug Legacy 2017", що присвячені організації ППО, вперше розмістили в Литві системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

"10 липня США вперше розгорнули зенітний ракетний комплекс дальнього радіусу дії Patriot у Литві. Розгортання демонструє стійку прихильність США до безпеки Литви і їхню високу готовність відправляти додаткові сили в регіон", - йдеться в повідомленні.

Навчання НАТО Tobruq Legacy 2017 відбудуться з 11 липня по 22 липня в Шяуляйському районі, а також в Румунії і Чехії. У маневрах на території Литви візьмуть участь близько 500 військовослужбовців з Великобританії, США, Латвії та Польщі. Під час навчань заплановано відпрацювання взаємодії наземних підрозділів ППО союзників.

Нагадаємо, ЗСУ вперше з 1992 року проведуть 120 навчань зенітно-ракетних підрозділів з підготовки до відбиття ударів.