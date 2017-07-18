США вперше випробували лазерну зброю, - ВІДЕО

Військово-морський флот США провів перше в світі випробування лазерної зброї.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Система лазерної зброї (LaWS) розгорнута на борту корабля-амфібії USS Ponce.

"Вона більш точна, ніж куля. Це не вузькоспеціалізована система озброєння, як деяке інше озброєння, що є у військових, яке діє лише в відношенні повітряних контактів, або тільки проти цілей на поверхні або тільки, наприклад, наземних цілей, в цьому випадку це дуже універсальна зброя, вона може бути використана проти безлічі цілей ", - заявив капітан корабля Крістофер Уелс.

LaWS - це зброя, з якою не зрівняється жодна інша коли-небудь винайдена зброя, пише CNN.

LaWS стріляє, за визначенням, зі швидкістю світла, що, для порівняння, в 50 тисяч разів швидше міжконтинентальних балістичних ракет.

"Вона вистрілює величезну кількість фотонів на об'єкт, що наближається", - пояснює керуючий системою офіцер Кейл Хьюз.

"Ми не турбуємося через вітер, через дальність дії, ми не хвилюємося ні через що інше. Ми можемо уразити цілі зі швидкістю світла", - говорить він.

Для тестування зброї військові запустили ціль - безпілотний літак, зброю, яку все частіше використовує Іран, Північна Корея, Китай, Росія та інші противники, повідомляє телеканал.

Як зазначає Хьюз, немає необхідності "вести" ціль.

"Ми робимо постріл зі швидкістю світла, тож це просто точка і постріл - ми бачимо її, фокусуємося на ній і можемо знищити ціль", - сказав Хьюз.

Під час пострілу в одну мить крило безпілотника загорілося, нагрівшись до температури в тисячі градусів, і ціль впала в воду.

Постріл стався тихо і невидимо.

"Вона діє в невидимій частині електромагнітного спектру, так що ви не бачите променя, вона не виробляє ніяких звуків, вона повністю беззвучна і неймовірно ефективна в тому, що робить", - заявив Хьюз.

Зброя надзвичайно точна, що значно знижує побічну шкоду.

"Я можу прицілитися в будь-яке конкретне місце на цілі і знешкодити або знищити за необхідності", - сказав Уеллс.

"Це зменшує побічну шкоду - мені більше не потрібно турбуватися про радіус за межами цілі, в якому потенційно можуть бути об’єкти, які я не хочу знищити".

Для роботи системи вартістю $ 40 млн потрібен тільки запас електрики, що виробляється невеликим генератором, і команда з 3 осіб.

Поки лазер призначений для ураження літаків і маленьких кораблів. При цьому, як повідомляє CNN, ВМФ розробляє потужні системи другого покоління, для ураження більш значних цілей: ракет. Ці розробки залишаються засекреченими.