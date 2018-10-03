США вперше за 27 років проведуть масштабний військовий парад

У Вашингтоні 11 листопада в День ветеранів відбудеться військовий парад.

Маршрут параду пролягатиме від Білого дому до Капітолію, повідомляє Reuters.

Будуть лише машини на колесах. Танки не використовуватимуть, що мінімізувати шкоду місцевій інфраструктурі.

Загальний акцент параду буде на американській військовій історії, а також на "внеску ветеранів – від революції до сьогодні".

Заплановано марші в історичній військовій формі.

Парад коштуватиме платникам податків до 30 млн доларів.

Попередній великий військовий парад відбувся у Вашингтоні у 1991 році.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прийняв пропозицію північнокорейського лідера Кім Чен Ина провести прямі переговори.