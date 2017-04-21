США ввели додаткові санкції проти Ірану через запуск балістичних ракет
Ці заходи стосуються також деяких іноземних організацій, повідомляє Голос Америки.
"Санкції, зокрема, скеровані проти іранських мереж підтримки в Китаї і Об’єднаних Арабських Еміратах, які намагаються допомогти Тереграну отримати технологію і матеріали для розвитку програми виготовлення балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.
Міністерство фінансів США заявило, що санкції також накладено на фізичних осіб і мережі, які співпрацюють з елітними частинами Іранської революційної гвардії QudsForce та терористичним угрупованням "Хезболла" в Лівані.
Прийняті у п’ятницю рішення були результатом того, що американські посадовці охарактеризували як "тривалий процес, що включає консультації з головними агентствами США, а також союзниками Америки", передає видання.
Проте офіційні особи заявили, що причиною заходів було випробування балістичної ракети 29 січня всупереч резолюції ООН, яка забороняє Ірану проводити такі випробування.
Нагадаємо, що ВМС Ірану в рамках навчань, які почалися в неділю, 26 лютого, біля Ормузької протоки в Перській затоці випробували останню модифікацію крилатих ракет Nasr.
Раніше Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети.
Тому Мінфін США оголосило про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.
Відзначимо, що попередній президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.
В серпні 2016 року президент Ірану Хасан Рухані звинуватив у невиконанні своїх зобов'язань західні країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном.
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