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США ввели мито на українську катанку

Аналогічні заходи були вжиті щодо постачальників з Південної Африки
Міністерство торгівлі США ввело антидемпінгові мита щодо виробників вуглецевої і сталевої катанки з України.
США ввели мито на українську катанку Фото: з відкритих джерел

Рішення було ухвалено з метою захисту інтересів американських виробників, повідомляє сайт американського відомства.

Аналогічні заходи були вжиті щодо постачальників з Південної Африки.

"Хоча Сполучені Штати цінують свої відносини з Південною Африкою і Україною, навіть наші найближчі друзі повинні грати за правилами", - наводяться в тексті повідомлення слова глави відомства Вілбура Росса.

Українські підприємства продавали катанку в США з демпінгом від 34,98 до 44,03%, встановило міністерство. У 2016 році в США було поставлено української катанки на $55 млн.

Рішення Мінторгівлі США має ще затвердити Комісія з міжнародної торгівлі. Якщо ця комісія його не схвалить, розслідування буде припинено, а мита вводитися не будуть.

Катанка - продукт металопрокату, застосовуваний для виробництва дроту та арматури.

Нагадаємо, що Євросоюз вперше за майже три роки запровадив мито на імпорт кукурудзи, жита і сорго.

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