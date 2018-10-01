США ввели мито на українську катанку
Рішення було ухвалено з метою захисту інтересів американських виробників, повідомляє сайт американського відомства.
Аналогічні заходи були вжиті щодо постачальників з Південної Африки.
"Хоча Сполучені Штати цінують свої відносини з Південною Африкою і Україною, навіть наші найближчі друзі повинні грати за правилами", - наводяться в тексті повідомлення слова глави відомства Вілбура Росса.
Українські підприємства продавали катанку в США з демпінгом від 34,98 до 44,03%, встановило міністерство. У 2016 році в США було поставлено української катанки на $55 млн.
Рішення Мінторгівлі США має ще затвердити Комісія з міжнародної торгівлі. Якщо ця комісія його не схвалить, розслідування буде припинено, а мита вводитися не будуть.
Катанка - продукт металопрокату, застосовуваний для виробництва дроту та арматури.
Нагадаємо, що Євросоюз вперше за майже три роки запровадив мито на імпорт кукурудзи, жита і сорго.
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