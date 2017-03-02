США ввели нові санкції проти Ірану через випробування балістичної ракети
У санкційний список увійшли 13 фізичних осіб та 12 організацій, інформує сайт Мінфіну США. Зокрема, під санкції потрапили деякі компанії з Ірану, а також Китаю, Лівії та ОАЕ.
Посилення санкцій було прийняте після того, як президент США Дональд Трамп оголосив "офіційне попередження" Ірану після запуску балістичної ракети.
У п'ятницю, 3 лютого, Трамп знову покритикував дії іранської влади.
"Іран грає з вогнем, вони не цінують, яким "добрим" був для них президент Обама. Я не такий!" - написав американський президент у Twitter.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети на минулих вихідних.
Відзначимо, що попередній президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.
В серпні 2016 року президент Ірану Хасан Рухані звинуватив у невиконанні своїх зобов'язань західні країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном.
На початку 2016 року США та Євросоюз скасували санкції проти Ірану після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 16 січня у своїй доповіді заявило, що Тегеран повністю припинив роботу над своєю ядерною програмою.
У червні Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв спалити ядерний меморандум у разі, якщо США не будуть його дотримуватися.
Причому подальші ядерні розробки та модернізацію ядерного арсеналу проводиться Великобританією та США.
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