США ввели нові санкції проти Ірану через випробування балістичної ракети

Під санкції потрапили деякі компанії з Ірану, а також Китаю, Лівії та ОАЕ

Мінфін США оголосило про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.

У санкційний список увійшли 13 фізичних осіб та 12 організацій, інформує сайт Мінфіну США. Зокрема, під санкції потрапили деякі компанії з Ірану, а також Китаю, Лівії та ОАЕ.

Посилення санкцій було прийняте після того, як президент США Дональд Трамп оголосив "офіційне попередження" Ірану після запуску балістичної ракети.

У п'ятницю, 3 лютого, Трамп знову покритикував дії іранської влади.

"Іран грає з вогнем, вони не цінують, яким "добрим" був для них президент Обама. Я не такий!" - написав американський президент у Twitter.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки зафіксували проведення Іраном випробування балістичної ракети на минулих вихідних.

Відзначимо, що попередній президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.