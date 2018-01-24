США ввели нові санкції проти КНДР

США розширили санкційний список щодо Північної Кореї.

Оновлений перелік фізичних і юридичних осіб опубліковано на сайті Мінфіну США.

До списку тих, хто потрапив під санкції юридичних осіб, увійшли північно-корейські і китайські організації, зокрема міністерство нафтової промисловості КНДР.

У переліку 16 фізичних осіб - громадян КНДР. Серед них декілька людей, які працюють на північнокорейські компанії в Росії.

У список входить громадянка Росії і ПАР Ірина Хуіш (дівоче прізвище Бурлова). За даними Мінфіну США, вона має стосунок до компанії Velmur Managment.