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США ввели нові санкції проти КНДР

У переліку 16 фізичних осіб - громадян КНДР
США розширили санкційний список щодо Північної Кореї.
США ввели нові санкції проти КНДР Фото: reuters.com

Оновлений перелік фізичних і юридичних осіб опубліковано на сайті Мінфіну США.

До списку тих, хто потрапив під санкції юридичних осіб, увійшли північно-корейські і китайські організації, зокрема міністерство нафтової промисловості КНДР.

У переліку 16 фізичних осіб - громадян КНДР. Серед них декілька людей, які працюють на північнокорейські компанії в Росії.

У список входить громадянка Росії і ПАР Ірина Хуіш (дівоче прізвище Бурлова). За даними Мінфіну США, вона має стосунок до компанії Velmur Managment.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 грудня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одноголосно прийняла резолюцію про введення нових санкцій проти Північної Кореї.

Додамо, що 9 січня Європейський союз заявив про розширення санкційного списку щодо КНДР.

 

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