США ввели нові санкції проти КНДР
Оновлений перелік фізичних і юридичних осіб опубліковано на сайті Мінфіну США.
До списку тих, хто потрапив під санкції юридичних осіб, увійшли північно-корейські і китайські організації, зокрема міністерство нафтової промисловості КНДР.
У переліку 16 фізичних осіб - громадян КНДР. Серед них декілька людей, які працюють на північнокорейські компанії в Росії.
У список входить громадянка Росії і ПАР Ірина Хуіш (дівоче прізвище Бурлова). За даними Мінфіну США, вона має стосунок до компанії Velmur Managment.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 грудня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одноголосно прийняла резолюцію про введення нових санкцій проти Північної Кореї.
Додамо, що 9 січня Європейський союз заявив про розширення санкційного списку щодо КНДР.
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