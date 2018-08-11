США ввели нові санкції проти Росії через агресію на Донбасі
"Сьогодні Сполучені Штати вводять фінансові санкції, нові санкції, які стосуються Криму і Донбасу... Це санкції відносно трьох фізичних осіб і дев'яти організацій, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України через приватні інвестиційні та приватизаційні проекти або які причетні до серйозних порушень прав людини", - заявив у четвер спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер, повідомляють РІА Новини.
Санкції діятимуть, поки Росія не змінить свою поведінку - радник Трампа
Однак, Волкер не уточнив, хто саме став об'єктом нових санкцій.
Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Президент України Петро Порошенко зазначив, що через проведення так званих "виборів" в ОРДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції.
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