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США ввели нові санкції проти Росії через агресію на Донбасі

Курт Волкер не уточнив проти кого саме спрямовані санкції
США вводять санкції відносно трьох фізичних осіб і дев'яти організацій у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.
США ввели нові санкції проти Росії через агресію на Донбасі Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні Сполучені Штати вводять фінансові санкції, нові санкції, які стосуються Криму і Донбасу... Це санкції відносно трьох фізичних осіб і дев'яти організацій, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України через приватні інвестиційні та приватизаційні проекти або які причетні до серйозних порушень прав людини", - заявив у четвер спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер, повідомляють РІА Новини.

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Однак, Волкер не уточнив, хто саме став об'єктом нових санкцій.

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Президент України Петро Порошенко зазначив, що через проведення так званих "виборів" в ОРДЛО на Росію необхідно накласти нові санкції.

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