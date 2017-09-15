США ввели санкції проти двох українських авіакомпаній
Санкції були запроваджені у зв’язку з підтримкою компаніями Корпусу вартових ісламської революції Ірану і осіб, причетних до злочинної кіберактивності, направленої проти США.
У санаційному переліку опинилися дві українські авіакомпанії "Dart Airlines! і авіакомпанія "Хорс", - йдеться у повідомленні Мінфіну США, інформує "Європейська правда".
У Мінфіні США пояснюють, що обидва перевізники допомагали підсанкційним авіакомпаніям Caspian Air і Al-Naser Airlines, пов’язаним з Корпусом вартових ісламської революції, у придбанні американських літаків і наборі екіпажу, а також надавали їм матеріальну підтримку.
Зазначається, що всі активи компаній на території США відтепер заблоковані, а юридичним і фізичним особам зі США заборонено вести з ними будь-які справи.
Нагадаємо, Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат