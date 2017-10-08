США ввели санкції проти екс-гравця "Барселони" через зв'язки із наркомафією
Рахунки Маркеса в США заморожені, а його віза анульована, інформує Reuters. На думку Мінфіну США, Маркес як підставна особа володіє активами, які належать Ернандесу.
Усього в списку санкцій 21 особа і 42 організації, підозрювані в зв'язках із наркобароном. До списку також потрапив відомий співак Хуліо Сезар Альварес.
38-річний Маркес з 2003-го по 2010 рік грав у "Барселоні", з якою чотири рази виграв чемпіонат Іспанії і двічі - Лігу чемпіонів. З 2016-го Маркес грає за мексиканський "Атлас".
Маркес був капітаном збірної Мексики з футболу на чотирьох чемпіонатах світу, в її складі став переможцем Кубка конфедерацій 1999 року, дворазовим переможцем Золотого кубка КОНКАКАФ.
Нагадаємо, що португальський форвард мадридського "Реала" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду добровільно заплатив 6 млн євро податку ще до офіційного звинувачення в невиконанні ним податкових зобов'язань.
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