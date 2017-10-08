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США ввели санкції проти екс-гравця "Барселони" через зв'язки із наркомафією

Рахунки Маркеса в США заморожені, а його віза анульована
Капітана збірної Мексики з футболу, екс-захисника "Барселони" Рафаеля Маркеса внесено до списку людей, яких США підозрюють у зв'язках із мексиканською наркомафією і її босом Флоресом Ернандесом.
США ввели санкції проти екс-гравця "Барселони" через зв Фото: Especial

Рахунки Маркеса в США заморожені, а його віза анульована, інформує Reuters. На думку Мінфіну США, Маркес як підставна особа володіє активами, які належать Ернандесу.

Усього в списку санкцій 21 особа і 42 організації, підозрювані в зв'язках із наркобароном. До списку також потрапив відомий співак Хуліо Сезар Альварес.

38-річний Маркес з 2003-го по 2010 рік грав у "Барселоні", з якою чотири рази виграв чемпіонат Іспанії і двічі - Лігу чемпіонів. З 2016-го Маркес грає за мексиканський "Атлас".

Маркес був капітаном збірної Мексики з футболу на чотирьох чемпіонатах світу, в її складі став переможцем Кубка конфедерацій 1999 року, дворазовим переможцем Золотого кубка КОНКАКАФ.

Нагадаємо, що португальський форвард мадридського "Реала" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду добровільно заплатив 6 млн євро податку ще до офіційного звинувачення в невиконанні ним податкових зобов'язань.

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