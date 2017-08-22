США ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб з Китаю та Росії через зв'язки з КНДР

Крім того, під санкції Мінфіну США потрапили один громадянин Намібії, а також дві компанії з Сінгапуру

США додали до списку санкцій щодо КНДР чотирьох росіян і одну російську компанію.

Під санкції потрапили російські громадяни Ірина Хуіш, Рубен Кіракосян, Михайло Пісклін і Андрій Сербін. Також в списку санкцій опинилися російська компанія "Гефест-М", яка, за твердженням американської скарбниці, пов'язана з компанією KoreaTangun Trading Corporation. Рубен Кіракосян пов'язаний з компанією "Гефест-М", повідомляє сайт Мінфіну США.

Крім того, під санкції Мінфіну США потрапили один громадянин Намібії і один китаєць. Серед юридичних осіб, що опинилися під санкціями США, опинилися в основному компанії з Китаю, а також дві компанії з Сінгапуру і одна з Намібії.

Всі нові фігуранти списку санкцій, на думку американського Мінфіну, або допомагають тим, хто вже перебуває під санкціями через ракетну програму КНДР, або "займаються торгівлею енергією з Північною Кореєю".

"Мінфін буде далі чинити тиск на Північну Корею, б'ючи по тих, хто підтримує розвиток ракетно-ядерної програми, та ізолюючи їх від американської фінансової системи", - йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна, що наводить телеканал CNBC.

"Неприпустимо, щоб фізичні та юридичні особи з Китаю, Росії та інших країн допомагали Північній Кореї отримувати дохід, який потім використовується для розробки зброї масового знищення і дестабілізації регіону", - сказав голова Мінфіну США.

Нагадаємо, що 1 червня США ввели санкції проти трьох російських компаній і одного росіянина за допомогу в розвитку ядерної програми Північної Кореї.