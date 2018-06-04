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США ввели санкції проти осіб з "кремлівського списку"

Зокрема, проти Дерипаски, Сулеймана та інших
Влада США вводить санкції проти ряду росіян з "кремлівського списку" і декількох організацій.
США ввели санкції проти осіб з "кремлівського списку" Олег Дерипаска. Фото: gazeta.ru

У список санкцій додали 26 осіб, повідомляє сайт Мінфіну США.

У нього включили бізнесменів Олега Дерипаску, Сулеймана Керімова, главу МВС Росії Володимира Колокольцева, керівника Росгвардіі Віктора Золотова, голову Роскомнадзора Олександра Жарова, шефа ВТБ Андрія Костіна.

Нагадаємо, що американський телеканал CNN повідомляв, що Білий дім збирається ввести санкції проти кількох російських олігархів, які причетні до втручання у вибори президента США в 2016 році.

У Кремлі заявили, що не отримували офіційних підтверджень інформації про можливе включення бізнесменів з РФ у санкційні списки США і стверджують, що в Росії нема олігархів.

Додамо, що в січні Мінфін США опублікував "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

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06 04 2018 16:14
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