США ввели санкції проти російських компаній через зв'язки з КНДР
Під санкції, зокрема, потрапили російські компанії Ardis-Bearings LLC, АТ "Незалежна нафтогазова компанія" (ННК), що належить екс-голові "Роснафти" Едуарду Худайнатову, і її дочірнє підприємство АТ "ННК-Приморськнафтопродукт", - повідомляє ВВС з посиланням на міністерство фінансів США. У списку опинилися три російські компанії і один росіянин.
Едуард Худайнатов став головою "Роснафти" в 2010 році, змінивши на цій посаді Сергія Богданчикова. У 2012 році "Роснафту" очолив Ігор Сечин, а Худайнатов створив компанію ННК.
За інформацією Мінфіну, ННК підписала контракт на постачання нафти в КНДР і, ймовірно, поставила туди нафтопродуктів на суму понад 1 млн доларів.
Крім того, санкції введені проти російського підприємця Ігоря Мічуріна, пов'язаного з північнокорейською компанією Korea Tangun Trading Corporation.
Також санкції введено стосовно армії КНДР (Корейської народної армії), північнокорейської цинкової компанії Korea Zinc Industrial Group і Корейського комп'ютерного центру.
Згідно з рішенням мінфіну США, всі рахунки і активи, що потрапили під санкції громадян і компаній на території США, підлягають заморожуванню, а американським громадянам і фірмам заборонено укладати з ними угоди.
Раніше, Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися про посилення санкцій проти КНДР у зв'язку з подальшою розробкою ядерної зброї та балістичних ракет.
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