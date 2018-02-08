США ввели санкції проти турецьких міністрів

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гюля та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу через їхню причетність до арешту та затримання пастора Ендрю Брансона.

"Ці посадовці очолюють турецькі урядові відомства, відповідальні за серйозні порушення прав людини в Туреччині, і підпадають під заходи згідно з наказом (EO) 13818 "Блокування майна осіб, які причетні до серйозних зловживань або корупції", який спирається на Глобальний акт Магнітського", - йдеться у повідомленні на сайті відомства, інформує "Європейська правда".

Санкції передбачають, що будь-яке майно або майнові інтереси обох міністрів в рамках юрисдикції США заблоковано, і американським громадянам повністю заборонено проводити будь-які операції з ними.

"Неправомірне затримання пастора Брансона та тривале переслідування турецькими чиновниками просто неприйнятні. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати сподіваються, що Туреччина негайно звільнить його", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.

Міністерство закордонних справ Туреччина вже висловило рішучий протест проти рішення США, повідомляє Anadolu.

"Еквівалентна реакція на це агресивне ставлення буде надано без затримок", - заявили в МЗС

Міністерство закликало адміністрацію США скасувати своє "неправильне рішення".

"Безсумнівно, що рішення, яке без поваги втручається у нашу судову систему, суперечить суті наших відносин і серйозно підриває конструктивні зусилля, спрямовані на вирішення проблем між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу поглузував із запроваджених проти нього американських санкцій, повідомляє Associated Press.

Сойлу написав у Twitter, що єдином його активом у США є проповідник Фетхуллах Гюлен, якого Туреччина звинувачує у спробі невдалого військового перевороту в 2016 році. США відмовляються видати Гюлена Туреччині.

Сойлу заявив, що Туреччина "не залишить його там". "Ми його візьмемо", - зазначив міністр.

Додамо, 21 червня Туреччина заявила, що розпочне запроваджувати мита на майже два десятки американських товарів у відповідь на "необґрунтовані" та "неприйнятні" митні тарифи США на сталь і алюміній.