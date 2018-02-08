США ввели санкції проти турецьких міністрів
"Ці посадовці очолюють турецькі урядові відомства, відповідальні за серйозні порушення прав людини в Туреччині, і підпадають під заходи згідно з наказом (EO) 13818 "Блокування майна осіб, які причетні до серйозних зловживань або корупції", який спирається на Глобальний акт Магнітського", - йдеться у повідомленні на сайті відомства, інформує "Європейська правда".
Санкції передбачають, що будь-яке майно або майнові інтереси обох міністрів в рамках юрисдикції США заблоковано, і американським громадянам повністю заборонено проводити будь-які операції з ними.
"Неправомірне затримання пастора Брансона та тривале переслідування турецькими чиновниками просто неприйнятні. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати сподіваються, що Туреччина негайно звільнить його", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.
Міністерство закордонних справ Туреччина вже висловило рішучий протест проти рішення США, повідомляє Anadolu.
"Еквівалентна реакція на це агресивне ставлення буде надано без затримок", - заявили в МЗС
Міністерство закликало адміністрацію США скасувати своє "неправильне рішення".
"Безсумнівно, що рішення, яке без поваги втручається у нашу судову систему, суперечить суті наших відносин і серйозно підриває конструктивні зусилля, спрямовані на вирішення проблем між двома країнами", - йдеться в повідомленні.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу поглузував із запроваджених проти нього американських санкцій, повідомляє Associated Press.
Сойлу написав у Twitter, що єдином його активом у США є проповідник Фетхуллах Гюлен, якого Туреччина звинувачує у спробі невдалого військового перевороту в 2016 році. США відмовляються видати Гюлена Туреччині.
Сойлу заявив, що Туреччина "не залишить його там". "Ми його візьмемо", - зазначив міністр.
Додамо, 21 червня Туреччина заявила, що розпочне запроваджувати мита на майже два десятки американських товарів у відповідь на "необґрунтовані" та "неприйнятні" митні тарифи США на сталь і алюміній.
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