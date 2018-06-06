США ввели санкції проти української авіакомпанії "Dart"
Відповідна інформація розміщена на сайті Федерального реєстру США. Санкції застосовані в зв'язку з тим, що українська авіакомпанія співпрацювала з іранською Caspian Air.
"За надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки або фінансових чи інших послуг на підтримку іранської Caspian Air", - йдеться в поясненні Управління з контролю за іноземними активами.
Caspian Air раніше потрапила під санкції через підтримку Корпусу вартових ісламської революції шляхом перевезення персоналу і незаконних матеріалів, включаючи зброю, з Ірану до Сирії.
Офіційно санкції будуть опубліковані 7 червня.
Нагадаємо, у вересні 2017 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти 11 компаній і фізичних осіб в зв'язку зі злочинною кіберактивністю Ірану. У списку санкцій опинилися дві українські авіакомпанії – "Dart Airlines" та авіакомпанія "Хорс".
У Мінфіні США тоді пояснили, що обидва перевізники допомагали авіакомпаніям Caspian Air і Al-Naser Airlines, що вже перебували під санкціями. Всі активи українських компаній на території США відтепер заблоковані, а юридичним і фізичним особам з США заборонено вести з ними будь-які справи.
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